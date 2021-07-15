東方日報C1：雞排妹拖準人夫「開房」　被罵小三喊冤枉

現年27歲的台灣宅男女神雞排妹（鄭家純）昨日（13日）爆出新戀情，被目擊與年長10歲的「跑車男」到酒店開房。惟男方被爆有未婚妻「A小姐」，雞排妹即捲入小三風波！事後她澄清一直不知道男方有女友，對於被封小三感冤枉，並勸A小姐：「發洩到此就好！」

32D雞排妹曾揚言交手的「炮友」對象至少50 人，成為一時佳話。昨日她被爆有新戀情，在台灣與揸跑車的男子到5星級酒店密會。抵達停車場時，2人態度親暱，她一度伸手捏男方Pat Pat，之後更拖手上房，但最令人震驚是男方被指已有未婚妻「A小姐」。A小姐受訪時表示去年3月與「跑車男」交往，同居近1年，男方更3度向她求婚，決定今年9月拉埋天窗，惟婚事突然取消，又透露曾懷疑未婚夫與雞排妹關係曖昧，但男方表示與雞排妹只是朋友關係。

A小姐發道歉聲明

三角關係曝光後，網上流傳多張疑似雞排妹與「跑車男」的情慾短訊截圖，內容露骨。雞排妹即在社交網發文回應，直言覺得很冤枉：「A女你好，我確實不知道你的存在，但我也不想被認為是第三者。」她透露跟男方認識3、4年：「他是會和很多網公網婆一樣叫我老婆沒錯，也曾多次和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯，目前我一樣都沒答應過，有答應陪同出席的，必是有助於他的場合。」

她叫A小姐「發洩到此就好」：「因為你的回應而出現的新聞標題，對我和他來說是非常小的事。以我的立場來看，目前為止覺得你很有分寸，雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望你發洩到此就好。」之後她上載A小姐發給她的道歉聲明，內容大意為： 「從來都沒有所謂的小三跟正宮，我是王先生未婚妻的部分也並非事實……對於讓鄭小姐受社會大眾攻擊的部分，我願意向鄭小姐鄭重道歉。」

跑車男：精神上出軌

至於37歲的「跑車男」王先生表示，多年前在餐會上經朋友介紹認識雞排妹，承認曾短暫交往，但沒有同居，最終因他無法承受媒體壓力，女方提出分手，做回朋友與家人的關係，並指雞排妹不知他有女友。他表示若現任女友要求，會跟雞排妹斷絕來往。對於被拍得在酒店過夜，他解釋：「是因為疫情關係沒地方聊天，我們談到4、5點。我身體不好，不可能跟她做那件事，只是如今跳到黃河也洗不清。」問到是否性伴侶關係？他只說：「私人問題沒辦法回答」。對於有劈腿之嫌，他表示與雞排妹互相欣賞：「也沒幹嘛，我承認自己生理上沒有，但精神上有出軌。她很優秀，喜歡她也很正常。」並為雞排妹被指「小三」而感到抱歉。

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