絕世稱職女友！麥貝夷大細都冧

藝人麥貝夷（Karene)日前學整雙層芝士手打牛肉巨型漢堡，Karene透露最近都有相約朋友睇足球賽事，以前她經常為男友下廚，除了會照顧對方平衡營養，仲會炮製埋愛心飯盒畀對方，所以被讚是絕世稱職女友，目前單身的她Focus在工作，兼任英文老師的她近日因小朋友放暑假都要調整一下教材，她說：「我會以英語戲劇遊戲形式同小朋友上英文輕鬆暑期班，啲小朋友真係精力旺盛，可能之前疫情又少咗出去放電，成班小朋友一出嚟上堂非常雀躍興奮。差啲要出動大聲公先可以控制佢哋乖乖上堂。」

學識整巨型漢堡包的她上英文堂時會「利誘」小朋友，她說：「同佢哋講，只要佢哋乖，暑假完結時，會搞個小小畢業禮，我會自製漢堡包同精美兒童餐同佢哋開畢業Party，佢哋真係乖咗，其實小朋友真係容易氹，天真無邪。」除了兼任英文老師外，她同時兼任幕前工作，最近為以分離症為題的新戲《解離(Inside Me)》擔任女主角，跟男主角天堂鳥的成員許俊豪(Lincoln)有對手戲。

同場的尹蓁晞（Yumi）近來努力收身的勤做gym，她形容做到「上癮」，當日她責準備食材及手打牛肉，她用手連續打了20分鐘，笑言當做一Part運動，經常宅在家中的她說：「我一向鍾意食西式菜，有時夜晚唔想食咁多飯或麵、碳水化合物。可能輕盈啲食個包或者三文治或者三文魚沙律。」