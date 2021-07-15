中環站「港鐵‧藝術」展廊　刺繡藝術品傳承本地文化

【營業資訊】港鐵除了是日常接觸的交通工具，傳承本地文化及推廣公共藝術亦不遺餘力，最近便在中環站「港鐵‧藝術」展廊舉行「時間縫合」展覽，由即日起至9月10日，於J出入口展示了由不同年齡的社區人士以香港風景、本地文化傳承及動植物為題的手工刺繡藝術品，通過傳統手藝讓乘客耳目一新。

是次展品由刺繡藝術家Nikki Delport-Wepener女士及她的學生們共同製作。他們希望透過接近200件刺繡品引起公眾對刺繡的興趣。Nikki的刺繡生涯始於6歲，她表示：「我和學生們精心準備了多個混合二維及三維針法技術的刺繡品。事實上，刺繡不單是一項創作，更可以傳遞關懷與愛；例如我們支持本地的慈善活動，為有需要人士製作了帽子、午餐袋和被單等實用物品。我希望乘客透過欣賞這些刺繡設計，感受當中一針一線所帶來的喜悅及溫暖。」

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐表示：「手工刺繡需要細膩的觸覺及一絲不苟的態度，相信乘客會對這些刺繡品的細節及創意感興趣。我們希望透過不同形式的藝術創作分享，啟迪乘客心靈，而是次刺繡藝術展就是很好的例子。」港鐵公司透過「心繫社區」計劃，將藝術融入不同車站的展覽場地，讓藝術家一展才華並推廣公共藝術欣賞。

「時間縫合」展覽詳情

日期：即日起至2021年9月10日

場地：港鐵中環站J出入口「港鐵‧藝術」 展廊

費用：免費入場