Britney庭上激動爆粗求法官廢除父親監護權

美國樂壇天后Britney Spears13年前因精神問題被法庭任命父親占美（Jamie Spears）為監護人，處理她一切財務與生活事項。近年極力想脫離父親掌控的Britney，上月底被洛杉磯高等法院拒絕申請，占美將繼續暫時擔任她的監護人。而昨日再進行聆訊，法官批准她聘請前聯邦檢察官現任荷里活名人律師Mathew S. Rosengart作為其代表律師。在監護權問題中先勝一仗！

他將取代自2008年起由法庭委任的律師Samuel Ingham，他上周已請辭。聆訊完畢後，Britney於社交網站公開自己策騎及狂打側手翻的片段並留言慶祝，她說：「來吧，鄉親父老。。。來吧！！！！！今天新的真正代表。。。我感到感激和祝福！！！！感謝一直支持我的粉絲們。你不知道被這麼好的粉絲支持對我的意義！！！上帝保佑你們！！！ 還有這是我今天策騎和做側手翻來慶祝🤸‍♂️🤷‍♀️🐎 ！！！ #FreeBritney」而她的男友Sam Asghari亦有留言支持女友：「網絡將準備爆炸#freebritney。」

而昨日在聆訊中，Britney再次以電話連線方式在庭上發言，期間她向女法官作供時表現激動並落淚爆粗，她說：「太太，呢個唔係虐待，簡直係仆Ｘ殘酷。對唔住我嘅言語無禮，但呢個係事實。」之後她說：「我喺度落案起訴。我好嬲。你准許我父親毀我人生。我要擺脫我父親並起訴佢「監護權虐待」。」