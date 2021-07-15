日本遊學識「戒負」　吳業坤唔想返香港受公審

歌手吳業坤參加無綫《明星運動會》拳賽項目，身為打拳初哥嘅佢，捱打捱到同容天佑打決賽，雖然輸咗比賽，只得個亞軍，但打得精彩，雖敗猶榮，連揮低佢嘅容天佑都讚：「佢鬥志強，中拳仍面不改容。」幾fight得嘅吳業坤有曾經迷失過，就係輸畀網絡欺凌，原來佢之前遠走日本成5個幾月，唔係只係去玩、散心同體驗生活咁簡單。佢喺訪問度話：「去日本係想揼低晒啲負面情緒，呢幾年做訪問時都有講過，我係得到好多嘢，但唔可以控制負面新聞，最介意係有啲網民冇留意我啲音樂。（說話好難聽？）都幾㗎，永遠都係講我溝女、啲新歌唔啱聽，好多嘢Mind，我冇傷心，只係覺得好煩，咁努力去做，但又冇人去睇。」

不過經過日本之旅後，他又突然諗通學識自知咩叫知足常樂：「去到日本，我係一無所有，啲人唔識我，啲日本朋友問我做乜，我唔會講我做歌手，只話係KOL，唔想同人有隔膜，喺嗰度，我覺得就算得番一對腳都可以過得好開心，我唔搭車、唔『揸』車都逍遙自在，識咗好多朋友。返到香港，我就問自己做番歌手，係咪更加開心咩？依家真心充滿正能量。」問佢幾時再去日本？吳業坤就好坦白話：「其實我唔想返嚟（香港）。」佢真係畀公司打得少啦。