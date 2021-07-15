身家億億聲！Baby真．惜食　吔道具飯當一餐

早前「時尚達人」蘇芒喺內地真人騷《五十公里桃花塢》度發表「一日伙食費650元是不夠」嘅偉論，引發爆出有藝人每餐開公司數嘅伙食費要成約1,200元港幣，令人嘩然！

不過唔好以為「個個都貴食，唔通個個都想貴食咩？」就好似人氣女星Angelababy咁吖，佢就係鍾意食平嘢，日前喺社交網甫咗張炸醬麵相，呢碗食淨一半嘅麵，冇花膠、鮑魚，只得幾塊肉片同蘑菇，仲撈咗大量嘅甜麵醬、豆瓣醬，個賣相就麻麻，味道就唔知，但重點係Baby嗰句：「今天的午飯是—道具。」原來佢係楊思琦、岑麗香啲Friend，都鍾意食道具飯，有網民驚訝傳聞身家成億嘅佢，做乜咁刻薄自己呢？但又有網民又覺得佢做得好啱喎，只要食物冇臭冇壞，就算道具飯都應該食得唔好嘥，大讚佢呢種惜食嘅情操值得表揚！

而Baby老公黃曉明都係惜食之人，聽同佢一齊拍戲嘅劇組人員話，佢放午餐都係同工作人員去附近平民小館搞掂，點碗簡單嘅雜錦麵就食得好開心，唔使吓吓都要去六級酒店嘅高級食肆，一餐食幾千蚊咁大支嘢。近期頻傳離婚嘅Baby同黃曉明，雖然好耐冇同框，但都有共通點就係惜食之人，喺食方面，佢哋唔再係向左走向右走啦！