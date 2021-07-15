秋瓷炫老公于曉光疑出軌　被拍車內攬女坐大髀

韓國42歲女星秋瓷炫與40歲內地男星于曉光於2015年公開戀情，這段誇國戀於2017年修成正果，翌年更一索得男，兒子已3歲大。2人曾於2017年結伴亮相韓國節目《同床異夢2》晒恩愛，于曉光成功塑造好老公形象。不過，今日有內地媒體公開他疑似出軌的視頻，拍得他於深夜時與友人到內地酒吧消遣後，他與其中一名女子一同上車，他登車後即放下戒心，在車廂內擁着女方坐在自己的大髀上，非常親暱。

秋瓷炫於2018年6月在韓國首爾誕下兒子後數天，因突然出現產後癲癇症狀，有分泌物流入肺部導致吸入性肺炎，曾一度被送進ICU病房，需靠氧氣罩呼吸，幸好最終度過危險期，並慢慢康復。

她曾在節目中對于曉光說：「我最後一次跟你說，如果敢跟其他女人搞外遇...」當時于曉光搶答說：「我死，你也死！」秋瓷炫則笑說：「那我可以放心嗎？」于曉光謂：「放心。」而他疑似出軌的視頻曝光後，不少內地網民鬧爆他賤男，更紛紛表示心疼秋瓷炫，至於他所屬的韓國事務所則回應稱正在確認視頻中的人是否于曉光。