「黑寡婦」史嘉娜9歲獻出首次演出：令人好尷尬

由荷里活性感女神史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）主演的漫威超級英雄外傳電影《黑寡婦》（Black Widow）正在全球公映。童星出身的她原來首份工作並非拍電影而是於清談節目演趣劇。最近美國名嘴Conan O' Brien就於網台節目上爆史嘉娜鮮為人知的「第一次」！

他表示史嘉娜首個演出工作是1994年在其清談節目《Late Night with Conan O'Brien》中發生，當時只有9歲的她於其中一集中的趣劇飾演一名串字比賽冠軍Sarah Hughes，並接受他的訪問。而主持更即場考她串字技術，結果錯漏百出。由於該趣劇大受歡迎，她之後多次亮相Conan的節目。其中一次是2003年，當時已於荷里活冒起的她受訪時亦有提及自己演藝生涯的「第一次」。她形容那次是「令人好尷尬的演出」。

拍完清談節目演出後，史嘉娜轉戰影壇在多部電影包括與布斯韋利士（Bruce Willis）合演的《再見亦是父母》（North）、與羅拔烈福（Robert Redford）合演的《情深說話未曾講》（The Horse Whisperer）以及《黐孖妹》（Ghost World）等片中演出。直至2003年，她憑女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）的《迷失東京》（Lost in Translation）成功上位！

事業成功，但賠上了母女情。自史嘉娜9歲開始起已成為她經理人的母親Melanie Sloan，最終與女兒反面。到她長大後更怒炒母親，導致母親一直陷入財困。