Earth Tone時裝美學　旅遊景點融入設計　

隨着新世代工作模式有變，往日筆挺西裝上班已經變成身穿運動服飾在家工作，一直以精準利落剪裁西裝作主打的德國時裝品牌BOSS，今季亦順應時裝潮流大趨勢，以充滿個性風格及休閒服飾剪裁，創作出一系列可以自由配搭並切合現今生活方式的時尚服飾。

BOSS從紳士風格轉戰運動美學其實早已有迹可尋，在今年年頭品牌已經先後與NBA及Russell Athletic推出過聯名系列，以籃球為主題演繹滿載美式街頭文化氣息的設計。經過兩場「籃球賽」同大家熱身後，今季BOSS就從加州大蘇爾（Big Sur）的岩層擷取靈感，大量使用米色、駝色、啡色、橙色及紅色等柔和Earth Tone，將這個熱門旅遊景點的大自然色彩融入系列服飾中。

除了將自然美景帶到系列外，今季多款男女裝單品亦有套用上歷久常新的棒球風及校園風去演繹。茄士咩羊毛外套及皮革飛行員外套同樣飾上德國人手製作的Chenille Patch絨章點綴，而奪目刺繡圖案及鳥瞰圖像印花亦為系列帶來煥然一新感覺，配合散落於運動外套及褲款上的條紋細節，為今季男女裝服飾增添上豐富的活力，將沉悶刻板的經典西裝搖身一變成年輕潮人追捧的時尚單品。

模特兒：Alli @ Liberte Management、George N @ PRIMO

化妝及髮型：Chris Lam