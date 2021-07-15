被網友圍攻狂插　雞排妹深夜發文：為甚麼要吞下小三罪名

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純昨日（14日）被爆做人小三，與一名出手闊綽的跑車男有曖昧關係，還遭對方未婚妻控訴介入兩人感情，導致今年9月婚約取消。不過雞排妹強調不知道正印的存在，跑車男認與雞排妹是前男女朋友關係，他更聲稱身體不好，不能與雞排妹幹那種事，只是精神出軌。

雞排妹深夜針對此事再發文，及上載一張酒相，似是借酒澆愁，她感嘆：「為甚麼要吞下小三罪名」。雞排妹表示A女坦承自己爆料，加上不實報道，願意認錯道歉，她強調起初看到報道時，對於哪個部分得負責感到疑惑，沒想到網友就開始判她有罪，沒想到聲明「沒有訂婚哪來未婚妻」，希望藉此釐清事實真相，未料要她道歉的聲音反而變更大聲，雞排妹強調跟朋友非交往關係，連有A女存在都不知道，要怎麼破壞人家感情？對於一開始被檢討要對A女有同理心，雞排妹反問：「有人要來同理我這個在不知情狀況下，被捲進情感風波的人嗎？」更強調：「沒有想當不可能存在的正宮或眾女友之一的我，為甚麼要吞下小三罪名？」更令她不解的是即便A女發表道歉聲明，仍有許多人不滿意，但對她而言，僅是發文而不是要求A女出面道歉，已經是最溫和的收尾。

面對種種風波，雞排妹坦言若自己做了甚麼，導致有人看了不喜歡來罵，再難聽都會接受，也並未因此告過任何網友，但無法接受一場鬧劇，自己卻得無端遭到攻擊，更點出癥結點：「老實說你們就是看我不爽很多年，白天時喜滋滋以為，終於有機會看見我倒下而已吧。」

另外，雞排妹「死對頭」陳沂轉發雞排妹與跑車男的新聞到社交網，卻被網友發現她的社交網突然消失了，對此，她證實此事，而且是因為一張照片被禁言30天，但她目前已經刪除該則貼文。