期間限定店　工作坊長知識

坊間不時有品牌開設期間限定店，趁機推出特色新品或限定美食，近日就有不同的品牌開設Pop Up Store，除了有消暑的咖啡和雞尾酒，還有限定的美食和主題工作坊等，讓大家邊歎邊長知識。

室內露營歎啡

來到夏天，很多人提到戶外活動即時退避三舍，寧願留在家中或商場歎冷氣。Blue Bottle Coffee Hong Kong由現時至7月21日在尖沙咀舉行的期間限定店，為讓大家能歎住冷氣感受戶外氣息，就以露營為主題，咖啡店化身成經典露營車，為客人提供冰涼的Cold Brew Can、夏日限定的窩夫芭菲及檸檬柚子新地等飲品和甜點。除此之外，限定店亦會於指定日子推出90分鐘的手沖咖啡班，內容包括介紹咖啡豆、手沖工具的使用、示範手沖過程等，課程附送200克精選咖啡豆和手沖指南，讓你回家都可以沖番杯靚咖啡。

京都風氈酒

日本京都是香港人熱門的旅遊勝地，除了古迹和各式美食，還有優質靚酒。由現時至8月2日，京都手工釀製氈酒品牌KI NO BI在中環一間茗茶雞尾酒吧開設期間限定店「季の美鳥居」。為了讓人感受到京都風情，酒吧門外放置一座鳥居，酒吧內亦有京都風格的布置。客人除了可品嘗多款結合氈酒和茶湯調配的雞尾酒外，還於指定日子推出TEA & KI NO TEA工作坊，學員可以品嘗到3款茗茶、品牌氈酒和2款雞尾酒，加深大家對氈酒和茶的認識。