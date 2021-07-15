幾經掙扎　郭晶晶扑槌任東京奧運跳水評判

「跳水王后」郭晶晶與丈夫霍啟剛，今（15日）出席書展一講座，分享培養子女心得。問到家中二人角色，郭晶晶説：「因為爸爸（啟剛）有工作，照顧小朋友多數由我負責，有時爸爸放工返嚟都會鬧佢哋，不過事後又會氹番、錫番。（咁即係你做好人角色？）其實又冇咁分嘅，因為督促小朋友做功課嗰陣我好多時都會忍唔住㗎，不過之後會冷靜落嚟諗番，其實我識唔等如佢哋會識。」問到對小朋友課外活動方面培養，他倆表示不會太催谷學習，主要以小朋友興嘅或運動方面為主，例如游水、踩單車，兒子亦有學習劍擊。

郭晶晶將要以國際業餘游泳聯合會代表身份，出發前往東京奧運擔任跳水項目評判，湊小朋友一職將會交由啟剛負責，他説：「嚟緊係暑假，所以返工之餘都會盡量抽時間陪佢玩。（日本疫情嚴重，會擔心太太嗎？）當然會擔心，不過太太平日一向謹慎，而且都相信大會有嚴謹安排。」郭晶晶則坦言當初做決定時非常掙扎：「一直諗去定唔去，如果屋企得我哋兩公婆就冇所謂，但因為有小朋友就要考慮清楚，但始終係為工作，所以最後決定參與。（會留幾耐？）去到7號等跳水比賽項目完晒先返香港。」