靈敢侶情：將渴望變成事實

2009年7月27日的傍晚，我初次體會到渴望之情。走入香港書展，見到攤位上一個又一個的作家頭像，一直渴望成為作家的我，突然不要臉地幻想：「希望自己也能躋身其中。」但是，我當時還未起步，一切都只是空想。

2011年7月11日的凌晨，我再次感受到渴望。在多次投稿均沒有回音之後，我氣餒地走到台灣。凌晨1時，獨自坐在書店門前，看到一張新作家的宣傳海報，便不爭氣地哭起來了。但是，哭對事情沒有幫助，眼淚根本沒有能力沖洗失敗，我必須振作。將又乾又硬，又沾了眼淚鼻涕的麵包啃下去之後，我跟自己說：「就從現在開始，重新振作。」

2015年，我終於出版了第一本書。以作者身份步入書展會場，再走到出版社的攤位，即使知道無可能，但我仍然檢查攤位內的每一條柱、每一張橫額，終於，我找到了！就在一個很偏的角落、一個很狹小的地方、一張A4紙上，我找到自己的名字——周靈山。完成簽名會之後，我看着那張A4紙，告訴自己：「現在的我，只配得到這三粒字，但我可以更好。」

2016、2017、2018、2019年過去，我已經出版了三本書，自己的名字、和著作的封面，在出版社攤位所佔的位置愈來愈大，我甚至擁有了自己的海報。又再完成一場簽名會之後，我站在海報前面跟自己說：「我要更加努力，我的頭像，終會出現在攤位的宣傳橫額上。」

眨眨眼，到2021年的書展，從2009年初嘗渴望至今，12年之後，我做到了。

假如你跟2009年的我說︰「當你十分渴望一件事，這件事便會成真」，我一定不會相信，但經歷過後，原來是真的——渴望會推動你行動、行動帶來成果、一個又一個細小的成果，終會將你的渴望變成事實。

今年逛書展，記緊抬頭看一看我，然後拍個照，告訴自己︰「就從現在開始，重新振作。」

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共度時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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