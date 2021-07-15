半裸照變人妻攬枕！Ian嗌尷尬：呢啲係情趣嚟

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）出席自家健身中心開幕，獲隊友Anson Kong、Jer、Stanley、Tiger、Jeremy及Alton快閃現身撐場。繼服裝品牌後，再度榮升老闆的Ian表示因為喜愛做gym，朋友問他有否興趣加入，故就一起合資過百萬開設此健身中心：「我自己就投資6位數，有自己地方做gym就會再方便啲，同埋都好健康。（疫情下開舖會唔會平啲？）其實啲租唔係平咗好多，但有免租期，呢度都裝修咗3、4個月，自己都有一手一腳參與，呢排都瞓唔到，成日喺度諗邊個位可以好啲，所以呢排都瘦咗啲。」他又解釋舖頭取名有特別意思，i是代表Infinity（無限大），亦強調這些副業不會影響藝人正職，藝人仍會是首位。

Ian又謂自己不會落場教人，因未有專業資格，問到可會教女友盧慧敏？他亦謂：「會安排女教練教，會清楚啲。」他又多謝一班兄弟來支持，問到兄弟可有𢱑折？他笑言：「佢哋可以隨時上嚟做，會安排教練免費教佢哋，我哋唔會講錢。（會唔會叫經理人花姐嚟？佢有需要？）佢需唔需要唔講啦，但佢做運動就比較難叫得郁，要利誘佢先得，可能減1磅就有獎金。」而他就踢爆兄弟間最懶做Gym就是姜濤：「花姐都叫我多啲捉佢上嚟做，佢自己都知係時候做Gym改善身形，要為他成立特別關注組先得。」

而講到網上群組「我老婆嫁咗比（畀）Mirror導致婚姻破裂關注組」Hit爆，當中其半裸騷肌相更被人妻印了出來做攬枕，他笑言：「自己都覺得有啲尷尬，要同各位人夫同男友講聲唔好意思，但我都睇到佢哋嘅愛，呢啲係情趣嚟。」他又笑言希望為男士謀福利：「我哋會爭取遊戲機同模型代言。」他亦謂未當面遇過「苦主」，如果遇到都會跟他們講不好意思。