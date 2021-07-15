招商局．仁愛堂推行「正向心理學」教育計劃　助學生樂觀應對壓力

【特約報道】香港學生學業壓力大，令學生重新愛上學習，是很多教育工作者努力的方向。「招商局・仁愛堂 YES青年快樂人生資助計劃」（下稱「計劃」），過去兩年在8間中學向逾1,300名高中學生提供正向教育培訓，裝備他們迎接各式人生挑戰。正向心理學一方面助他們愛上學習，發揮潛能，爭取佳績，另一方面又為學生提前做好心理輔導，訂立合理預期成績和人生規劃，讓學生明白成績的一次得失不是人生全部，以樂觀心態走過低潮，放眼未來，尋覓出路。

通過一系列入校活動、師友計劃和網上平臺，青年快樂人生計劃應用美國著名心理學家馬丁．沙利文所提出幸福的五個可測量元素（PERMA）：正向情緒（Positive Emotions）、全心投入（Engagement）、正向人際（Positive Relationships）、生命意義（Meaning）以及成就感（Accomplishment）為正向心理學工具開展正向教育。

計劃早前舉行成果分享會，邀請到青年發展委員會青年發展基金和計劃專責小組主席陳博智先生JP、仁愛堂行政總裁方啟良先生和招商局慈善基金會高級項目官員鄧曉琳小姐，與一眾參與計劃的師生把握時間分享正向心理的成果，期望勉勵一眾學生正向面對壓力，學懂解難，真正快樂成長。

壓力大減 學生重新愛上學習

有中文科老師參加計劃後分享，將正向心理學融入課堂，包括利用「心流」法（Flow），將課堂分拆成一個個小目標，提升全心投入（Engagement），並將經典文學篇章蘊藏的正面價值連結同學的日常生活，為課堂增添生命意義，「課堂趣味性大增，同學更投入學習，氣氛更良好，也有助提升學生吸收課本知識。」另外，該老師又利用「Hope Model」，讓同學按個人需要、能力訂立成績目標，不再視拿到5**為唯一指標，同學心理壓力亦有明顯減少。

有參與的中五生「正向大使」則表示自己踏入高中，每天上學也是為文憑試備戰，成績的壓力令人窒息，但透過計劃，她學懂處理學業壓力，就算成績沒有達到如期，也會懂得自我讚賞、克服低潮，價值實踐（VIA）凸顯優點調查更令她發掘到自己具獨創性的優點，給予她更大信心在日常課堂討論上勇踴發言，表達自己觀點，重新愛上學習。

無懼學業挑戰 認清人生目標

除了日常學習，正向心理也適用於應對各種考試。比起單純以成績高低斷定一個人的成就，正向心理學更重視學生發掘和欣賞自己的長處，認清自己的理想和人生目標。在計劃當中，同學可以從正向心理學中加深「過程比結果更珍貴」的認知，以及在上學期間除課本習得以外的更多知識。例如即使同學整體成績不如理想，但其中一兩科表現較佳，以正向思維來看，反而更需認清自己長處，日後專注在相關學科發展時將得心應手，在各自所長的領域上爭取更大成就。

計劃首階段成效顯著，老師和家長都在同學身上都看到重大的正面轉變，期望計劃能繼續提升同學生活素質，幫助學生迎來豐盛快樂人生。仁愛堂YES培訓學院高級主任黃愛稀女士表示，望計劃能夠成功革新教育模式，推動老師將正向心理學融入日常課堂，而學生覓得志向和人生價值，也更樂於貢獻社會，為社會發展注入動力，帶來龐大社會效益。招商局亦計劃看到計劃發展前景相當樂觀，表示日後會繼續撥款，支持仁愛堂擴展計劃到更多學校，讓更多學生受惠。