古天樂見王丹妮嚇到心寒：神態都似梅艷芳

藝人古天樂（古仔）與王丹妮（Louise）日前為電影《梅艷芳》宣傳，電影公司特邀鄭裕玲（嘟姐）以訪談形式訪問兩人，古天樂於片中飾演著名時裝設計師劉培基，一位一直幫助梅艷芳的良師益友，對於這個角色，古仔表示：「佢陪伴梅姐（梅艷芳）成長，梅艷芳最後一場演唱會，都係搵劉培基完成佢嘅夢想，幫佢做一套婚紗嫁畀舞台，梅艷芳過往形象大膽、創新、前衞，呢啲造型都係劉培基為佢設計。」

談到王丹妮，在戲中跟她有不少對手戲的古天樂則表示：「第一眼見到佢嘅外貌，真心講句，好放心。喺拍攝嘅過程中睇到佢嘅勤力，睇得出佢每一場戲事前都做足準備功夫，無論形態、說話語氣都好神似。」古天樂稱讚她能夠演出梅艷方的神態，他憶述起一次拍攝時的趣事：「我拍攝嘅主景係一幢舊樓，記得一次Cut機，燈光關咗嘅時候，我準備返回休息室，行到樓梯轉角嘅時候，昏暗燈光下眼前見到Louise嘅身影，當場心寒起來嚇咗一跳，可想而知佢到底有幾神似。」

雖然Louise已為角色下了不少功夫，但始終首登大銀幕，古天樂在現場親授演技心得助她入戲，古天樂說：「一場要佢喊嘅戲，為咗令佢容易投入情緒，她之前同我分享過一啲佢同爸爸嘅往事，我建議佢用當時嘅情緒放返喺呢場戲入面，就會好容易釋放自己感情出嚟。」嘟姐追問古仔還有甚麼「秘笈」可以給Louise時，他搞笑勸告身高1米79的 Louise：「不要穿太多高踭鞋。」

雖然鄭裕玲未有跟王丹妮合作，但透過訪問了解後，認為Louise的經歷很像梅艷芳，她謂：「都係憑參加比賽出道，做咗模特兒，同樣係單親家庭一早出嚟工作，好多事情都好似，外貌亦具有梅艷芳氣質。透過今次訪問，我第一次接觸王丹妮，覺得佢係一個好聰明嘅女仔，希望佢能夠喺新戲中，好好表達自己嘅演技，做好呢個角色。係訪問中佢能夠透徹地完成我所問嘅問題，亦好誠心有誠意，希望佢喺呢行發展能夠越做越好。」

首次接拍電影，便要演繹樂壇天后梅艷芳，Louise要承受的壓力可想而知，曾因為壓力太大，而逃到泰國避世，Louise說：「當我知道被選中做呢個角色時，我第一個反應係好驚，所以即刻買咗機票飛去泰國，匿入房間內喊足兩日才能沉澱消化呢個消息，直至踏出酒店房門口，我跟自己說既然選了我，就努力去做好吧！」Louise表示，在她心目中梅艷芳是一個有義氣、努力進取、永不言棄、永遠走在潮流尖端的榜樣，值得後輩學習，擁有無可取代的地位，她跟自己承諾會努力演好梅艷芳這角色。