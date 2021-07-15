【營事檔案】番薯布朗尼　不再邪惡

布朗尼一般都被認為等同「邪惡」的名字，因為傳統的布朗尼是用牛油、沙糖、麵粉等材料製成。每100克的布朗尼就有500多卡、35克脂肪以及35克糖，如果再配以雪糕，更加不敢想像，但這款以番薯用作天然甜味的來源，更加沒有額外加入油分及糖分，味道仲好夾添！

應選甚麼色？

番薯有不同種類，常見有黃肉、橙肉以及最近十分流行的紫心番薯，更有白肉的。不同顏色及種類的番薯在甜度、香氣及濕潤程度上都會有分別。以今次的食譜為例，橙肉及黃肉的番薯就會較適合了，因為白肉的甜度較低，而紫心番薯的紫色有可能會影響布朗尼的外觀。

代替白飯比較好？

番薯是高纖的食物，可以促進腸道蠕動，有助預防便秘，保持腸道健康。相比起白飯、白麵包等精緻澱粉，番薯含有更多膳食纖維，升糖指數也相對較低。食物的升糖指數表示食物對身體血糖的影響，而升糖指數愈高，表示血糖上升的速度愈快。高升糖指數的食物例如精緻澱粉，因為比較容易被身體消化而轉化成葡萄糖，因此血糖水平會升得快而且高；相反，低升糖指數的食物因為轉化的速度較慢，因此血糖水平的升幅比較升得慢而且低。番薯除了作為攝取澱粉質的來源，也含有豐富胡蘿蔔素，攝取後可於身體轉化為維他命A，有益眼睛健康，還有維他命B雜、維他命C等營養素。

【番薯布朗尼】

材料：

無糖朱古力塊 40克

麵粉 30克

牛奶 15毫升

番薯 140克

泡打粉 2克

粗鹽 適量

可入爐朱古力粒 適量

做法：

1.先把番薯蒸熟，去皮後壓成蓉，備用。

2.用熱水坐溶無糖朱古力塊。

3.將朱古力溶液、麵粉、泡打粉及牛奶加到番薯蓉中拌勻。

4.將麵糊倒入容器內，放上適量可入爐朱古力粒及粗鹽。

5.放入焗爐用170度焗15分鐘即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。