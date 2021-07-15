Lucy爆喊以為被恥笑！李璨琛父女檔接Job要篩選

藝人李璨琛帶同愛女李元元（Lucy）出席商場模型展覽活動，貴為「最萌星二代」的Lucy凸住個肚腩仔出場，獲全場拍手歡迎！見她非常淡定，拎住張貼紙乖乖企在爸爸身旁，又配合傳媒企定定影相，「星」味十足！

而當大會致送模型紀念品給Lucy時，她望住爸爸說：「屋企有好多呢啲啦！」即惹全場發笑兼讚她可愛，但可能聲浪太大，Lucy嚇親突然面壁爆喊，最終喊住離場搵媽媽。李璨琛受訪時解釋，囡囡還小不懂分辨，以為大家恥笑她，平時都會有相類情況發生，氹番就可以：「有時佢喺朋友面前做咗啲得意動作，大家開心笑，佢都會以為係笑佢，教緊佢唔係咁。」

講到今日（15日）以父女檔出活動，他說不當工作，只是帶囡囡過來行一行：「玩具佢識乜鬼！（你先係佢玩具。）每日都係！我依家係佢嘅修甲師，日日都幫佢油指甲油，咁佢都有幫我油，但我今朝洗甩咗先出嚟，哈哈！」之後會以父女檔接Job？他直言要再研究：「都推咗好多，因為有啲唔係咁啱。（你想接啲咩？）咁又唔知，但啲時間就唔好太長，怕佢冇乜耐性頂唔順，佢一扭計我都搞唔掂。（Lucy最近同MIRROR成員AK拍廣告。）呢個係佢阿媽帶佢去，係佢嘅經理人、保母、司機。」介意囡囡人氣比你高？他大方說OK，是開心事，可會生多個？他笑話要再Plan。

問到之後工作的安排？他坦言受疫情影響有減產，但可趁這段時間多陪囡囡：「佢8月就讀幼稚園，想送佢第一次返學，舊年得個半月喺香港，都Miss咗佢好多成長，暫時手頭上冇電影，係傾緊9月中幫電視台拍劇，喺香港拍起碼可以返屋企食飯。」