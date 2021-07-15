本日日本：東京晴空塔上演　虛擬花火大會

因疫情關係，今年日本大部分的花火大會都宣布取消，為填補大家的心靈空虛，東京晴空塔（TOKYO SKYTREE）即日至8月31日正舉行名為「Virtual花火」活動，帶來多種煙花主題項目，令暑假不至於沉悶地過。焦點有於離地350米的天望甲板會上演「隅田川花火大會from TOKYO SKYTREE」，懸掛在落地玻璃上的巨型屏幕會播放由晴空塔拍攝的昔日隅田川花火大會的影像，加上恍如身處現場一般的音響效果，讓大家欣賞美景的同時，也感受到煙花大會的熱鬧情況。此外播放星空影像的影院Konica Minolta Planetarium Tenku，於7月17日至8月31日期間會有「花火Welcome Dome」，於作品上映前會有約10分鐘煙花的投影片段，有如在頭頂發射一樣，你可躺下欣賞，或與燦爛的煙花合照。另外在墨田水族館的日本最大型室內開放型企鵝池，於7月22日至8月29日期間的周五、六、日及公眾假期將推出「Penguin花火」，屆時將有以夏之風物詩為主題的煙花影像投射於水中，遊客可以欣賞到大約8分鐘企鵝與煙花融合的表演，定必十分精彩。而7月16日至8月23日的指定日子，晴空塔晚上亦會亮起4種花火主題燈飾，帶來更多觀賞樂趣。