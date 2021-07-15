苟芸慧傳婚變　羅天宇即時口窒窒：幾年冇聯絡！

藝人龔嘉欣及羅天宇以「螢幕情侶」現身保健食品店開幕，表示是首次以《香港愛情故事》的「情侶檔」吸金，笑言想不到大家未遺忘他們，大讚酬勞很好。他們又謂在廣告中繼續飾演一對，嘉欣今次更要裝假肚榮升大肚婆，她笑言：「佢哋笑我，因為太瘦，所以個假肚似肚腩仔，不過如果我第時大肚，希望可以好似陳凱琳咁，佗B肥肚唔肥人。」講到她已經諗定生B，問到是否有好消息？她笑言：「唔係。（你接受到做未婚媽媽？）最好逐個階段嚟，不過結婚同生仔同步都好開心，或者訂咗婚先都可以。」她又笑言因為現時每次跟「少婦聯盟」好姊妹聚會時，她們都會不停講BB經：「佢哋反而戥我好心急，所以我依家每次聚會都借佢哋啲BB嚟影相，最鍾意借陳凱琳細仔，真係好得意。」

而講到舊愛苟芸慧有傳與老公陸漢洋婚變，天宇即口窒窒說：「唔知，因為幾年冇聯絡。（會唔會關心佢？）都會，send個message畀佢。（如果佢婚變覺得可惜？）唔知係咪真，人哋嘅事唔講咁多。」他又透露現時單身，否認曾與戴祖儀和蘇皓兒拍拖：「冇一個係真，都只係一齊打籃球，依家做好自己先，想專注工作，賺錢買樓畀屋企人。」