唔認係大熱！陳庭欣慨嘆選港姐已經11年前

藝人陳庭欣（Toby）及謝東閔出席奧運活動，Toby於本屆奧運直播中，將留守無綫廠房當主持，她表示暫未知主持賽事項目，故有可能除熱門項目如游泳及羽毛球等外，亦會被分派主持冷門賽事，故目前要惡補運動知識。

早前因參加《明星運動會》拳擊比賽至手部韌帶撕裂的謝東閔，坦言受傷已1個月仍未痊愈：「本來醫生同我講1個月就好番中，點知無了期，嚟緊下個禮拜我就會為劇集《旁觀者》開工，劇裏面我係打籃球嘅，依家搞到做唔到gym，都擔心到時着籃球服冇晒肌肉，外形已經執輸晒。」為此他找來好友林景程「幫拖」：「叫佢做義工，幫我做物理治療。其實之前都試過一次受傷，佢喺公園同我針灸，真係即刻冇事。」

至於新一屆港姐即將舉行，Toby慨嘆表示自己參選已是11年之前：「當年去咗印度，又喺紅館舉行，所以好難忘。（當年你係大熱？）唔係，可以話係半冷，所以我覺得好講現場表演同發揮。（睇好邊位佳麗？）依家28個，多到唔係好認得，淨係知道佢哋去咗staycation，不過舊年我有其中嘅賴彥妤去過滑浪，我都有睇佢條港姐短片揸住塊滑浪板，如果有需要再拍，我都可以幫吓手㗎。」