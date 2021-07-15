「焫着」京士柏　小型賽車Free住玩

香港小型賽車總會聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，首辦由康樂及文化事務署資助的「2021 香港小型賽車同樂日」。（互聯網）

為迎接體壇盛事揭幕，香港小型賽車總會聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，首辦由康樂及文化事務署資助的「2021 香港小型賽車同樂日」在京士柏百周年紀念中心與眾同樂，並透過推廣及體驗小型賽車，宣揚奧林匹克精神。

場內設有模擬國際難度級別賽道路線設計的雙軌賽道，劃分「體驗區」及「挑戰區」，急彎、切線、耐力挑戰級數媲美世界聞名的「綠色地獄」紐布寧賽道。每位體驗人士可獲贈精美紀念品乙份。填妥並成功提交「駕駛體驗問卷」後，可獲頒贈「駕駛體驗電子證書」，並可即場註冊會員以晉級成為「小型賽車運動員」踏出第一步。

2021香港小型賽車同樂日

日期：2021年7月17日(六)、7月31日(六) 及8月7日(六)

時間：下午2時至8時

地點：九龍油麻地加士居道22號京士柏百周年紀念中心

對象：6至65歲

費用：全免

入場門票換領方法

3. 現場個別以流動電話出示已完成「 1 及 2 」的步驟以換領入場門票禮品證書