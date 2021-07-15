「焫着」京士柏 小型賽車Free住玩
2021年07月15日 19:00
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香港小型賽車總會聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，首辦由康樂及文化事務署資助的「2021 香港小型賽車同樂日」。（互聯網）
為迎接體壇盛事揭幕，香港小型賽車總會聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，首辦由康樂及文化事務署資助的「2021 香港小型賽車同樂日」在京士柏百周年紀念中心與眾同樂，並透過推廣及體驗小型賽車，宣揚奧林匹克精神。
場內設有模擬國際難度級別賽道路線設計的雙軌賽道，劃分「體驗區」及「挑戰區」，急彎、切線、耐力挑戰級數媲美世界聞名的「綠色地獄」紐布寧賽道。每位體驗人士可獲贈精美紀念品乙份。填妥並成功提交「駕駛體驗問卷」後，可獲頒贈「駕駛體驗電子證書」，並可即場註冊會員以晉級成為「小型賽車運動員」踏出第一步。
2021香港小型賽車同樂日
日期：2021年7月17日(六)、7月31日(六) 及8月7日(六)
時間：下午2時至8時
地點：九龍油麻地加士居道22號京士柏百周年紀念中心
對象：6至65歲
費用：全免
入場門票換領方法
1. 讚好及訂閱「香港小型賽車總會」專頁（https://www.facebook.com/hkkc1965 ）
2. 分享「2021香港小型賽車同樂日」帖文（https://www.facebook.com/hkkc1965/photos/a.112088712200112/4147574865318123/ ）
3. 現場個別以流動電話出示已完成「 1 及 2 」的步驟以換領入場門票禮品證書