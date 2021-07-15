強強聯手　 7•16準備爆搶！　

由阿部千登勢（Chitose Abe）主理的日本時裝品牌sacai，隨着近年不停推出驚喜的聯名系列讓品牌人氣持續高企，日前品牌就發布了今季與當代藝術家KAWS的最新合作系列。單品設計融入KAWS原創作品圖案及色調，結合阿部千登勢標誌性的層次感剪裁去創作出一系列「可穿戴的藝術」（Wearable Art）。

KAWS x sacai聯名系列用上色彩繽紛的迷彩圖案作主打，除了運用到各款男女裝服飾單品之外，更囊括1個童裝線（官方網店sacai THE store獨家發售），推出包括：外套、恤衫、上衣及圍兜等男女孩單品。系列率先於7月16日起分別在置地廣塲BELOWGROUND、sacai青山旗艦店及阪急梅田店1樓舉行舉行期間限定店發售單品，及後亦會在Selfridges、Dover Street Market及Lane Crafword等潮流名所發售。另外波鞋迷最關心的KAWS x sacai x Nike Blazer Low，相信就要等到今年較後時間先會正式推出，大家要密切留意。