星野梅　39I 乳福神

日本寫真界有好多爆乳女優，仲有所謂「七大乳福神」，意思指佢哋好波之餘，寫真演出亦相當出色！正如今期「世界Cup」主角星野梅，最近就獲封為「乳福神之大黑天」，可見佢嘅胸襟真係分量十足！

顏值分析

今年27歲嘅星野梅，唔算生得特別靚女，顏值屬中上，有啲鄰家女孩 Feel，氣質都幾可愛，而且家陣塊面比初出道時尖咗削咗，令人產生多幾分好感。

被封大黑天

講起阿梅嘅賣點，當然係一對39吋I Cup嘅爆乳啦！原來佢曾經為自己嘅車頭燈量度重量，得出嚟嘅結果係每邊乳房約重2公斤，真係分量十足，所以早前被雜誌封為大黑天乳福神！乜嘢係大黑天？根據日本傳說，大黑天係財富之神，身上孭住個米袋，而阿梅嘅心口正正有兩個「米袋」，同呢位神明嘅形象有啲似。

憑Cosplay出位

其實對一班胸奴嚟講，呢位乳福神真係佢哋嘅女神，事關佢好識得派福利，每次演出寫真都會落力賣弄自己嘅優勢。另外，阿梅喺Cosplayer界都有一定名氣，2017年喺大型動漫活動「夏Cos」扮成知名角色索尼子，自此喺社交網吸納到大批支持者，除咗為佢帶嚟拍寫真嘅機會，亦令佢成為攝影會嘅常客。