愛巢曝光！Stanley與索女友同居　Alina一招收男友嗲

ViuTV熱播劇《大叔的愛》成為全城熱話，男團MIRROR成員之一的Stanley（邱士縉）所飾演的「Louis」，和「Francesca」簡慕華譜出姊弟戀，一樣廣受網民熱討。現實中Stanley已名草有主，與曾參選《全民造星III》的女友李炘頤（Alina，原名李靜蓮）拍拖4年相當恩愛，近日2人更展開同居新生活，步進人生新一頁。

Alina在社交平台上載搬入愛巢的片段，她說未計衣物，已經有9個大箱的物品搬進新居。新居目測約500呎，兩房設計備有向海的露台，景色優美，日落美景盡入眼簾。Alina亦很有心思，準備了神秘禮物送給男友，當Stanley收到遊戲機禮物後，表現相當興奮，他說：「除咗係驚喜之外，呢個係一個准許，係准許我打機！」此時Alina立刻插口：「每日5分鐘！」Stanley當然say no，並主動送上愛的抱抱：「唔得！每日1個鐘！I love you！」之後Stanley又指對方有太多物品未執拾時，Alina即大聲反擊：「你幾時執？間屋係邊個？我扔咗你部PS5吖嗱？」搞到Stanley即刻收聲！而隊友Jeremy（李駿傑）亦送上抽濕機作為入伙禮物，相當體貼。