送水輝「黑化」惡鬥大龍生！許家傑：最好劇迷反感

藝人許家傑於無綫劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演「送水輝」一角多年，劇中同「大小姐」林淑敏經歷過唔少風波，直至之前「大龍生」羅樂林接受咗佢哋呢對CP，送水輝亦正式返「接龍」公司。而「送水輝」呢個角色向來善良兼逆來順受，睇佢連「大小姐」都忍到咁耐就知啦！不過，今晚（15日）開始「送水輝」竟然「黑化」，與細龍生「龍力士」鄭世豪走到惡鬥局面，首先就係爭王子涵飾演嘅秘書「蔡玉皎」。

劇情講到「龍力士」返「接龍」做CEO，之前佢係餐飲部主管「送水輝」嘅下屬，一上位變咗做CEO，係威係勢，擺盡架子，仲諗計想搶走「送水輝」個秘書，搞咗個「接龍先生」選舉，講明邊個贏咗，就可以用「蔡玉皎」，最終「送水輝」又晒肌又玩濕身贏咗。「龍力士」條氣當然唔順，誓要繼續搞「送水輝」玩報復。今次黑化對「送水輝」嚟講真係一個大轉變，當然劇情方面一定會牽涉佢嘅愛人「大小姐」，而尋晚（14日）預告片中，開始「黑化」嘅送水輝仲拋下一句：「原來天下烏鴉一樣黑，要生存就要做最黑嗰隻！ 」

許家傑接受東網訪問，話今次「黑化」好好玩：「其實『送水輝』咁多年性格都冇乜點變，所以今次我自己覺得係好玩嘅，之前喺其他劇集我通常都係演奸角，但係其實『送水輝』嘅性格，似番我真實嘅自己多啲，善良啲。」問到怕唔怕劇迷反感，佢就話：「係就最好，咁就做出個效果，其實之前好多藝人好似鄭子誠、溫兆倫變奸都好出色，觀眾憎你，即係代表你成功咗！」佢仲話即將會為新劇《隱形戰隊》客串，會有好多動作場口，好在平時有做開運動如打拳、踩單車，所以唔使點樣特別操練。