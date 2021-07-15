菊梓喬連續3屆「年度風雲歌手」　莫文蔚AGA齊上榜

網上音樂串流平台舉行的香港風雲榜，今日（15日）公布得獎名單，以2019年12月1日至2020年12月31日期間的點播次數統計成績，「星夢一姐」菊梓喬（Hana）連續3屆榮登「十大年度風雲歌手」，她感到好驚喜：「係好難得，多謝樂迷花時間去聽我啲歌，係好赤裸真實嘅反應，就算係一個人聽1萬次，定1萬人聽1次，佢哋Loop我啲歌先令我有咁嘅成績，係好唔容易，我真係好開心。」

除了Hana，得獎歌手還有莫文蔚、AGA、樂隊Dear Jane、方皓玟、胡鴻鈞、許靖韻、JC（陳詠桐）、曾若華及由年度新人一躍而成年度風雲歌手的林家謙，他覺得好榮幸，而AGA跟許靖韻不約而同表示入選是大家對她們的肯定。Dear Jane更憑《銀河修理員》及《哀的美敦書》雙雙打進「年度累積榜」Top 10，是一眾年度風雲歌手中唯一一個單位有兩首歌打入十大位置。

出身男團MIRROR成功「單飛」的Jer（柳應廷），力壓一眾超強新人成為「年度新人」，證明他是實力唱將，不單是跳唱偶像！而馮允謙則成「年度編輯推薦歌手」，他希望能與更多音樂人合作，同時現場演出回歸，可以與樂迷有面對面的接觸。３