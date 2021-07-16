【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初七乙丑金破日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：求醫、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：5、6、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

心情差，易因小事動氣，小心觸怒家人。

金牛座

花時間培養啫好，有助紓緩生活壓力。

雙子座

交朋友必須帶眼識人，以免自討苦吃。

巨蟹座

易被敷衍了事的人激怒，宜保持冷靜。

獅子座

伴侶是你的後盾，能夠助你走出困境。

處女座

抽空接觸大自然，可令自己鬆一口氣。

天秤座

雜亂環境會破壞心情，該打掃一下家居了！

天蠍座

事態發展不似預期，宜加強應變能力。

人馬座

時間就是財富，不妨做個詳盡的日程表。

山羊座

被消極的想法拖後腿，不宜出面談公事。

水瓶座

臨時變卦易惹人厭，待人接物要有交帶。

雙魚座

凡事要穩陣行先，工作安排更要仔細一點。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）馬 吉星照

（跌）羊 脾氣差

鼠

別再洗腳唔抹腳，否則財運將離你而去。

牛

行事缺乏效率，有問題最好向同事請教。

虎

工作表現出色，可獲得公司上下的認同。

兔

偏財大旺，賺錢能力強，還有意外收穫。

龍

自信心十足，工作如魚得水，事半功倍。

蛇

平淡是福，沒有不快的事情已值得欣慰。

馬

吉星高照，各方助力強，可創一番事業。

羊

是日沖煞，有伴侶者要克制，勿發脾氣。

猴

做好本分便可，毋須理會旁人指指點點。

雞

懂得化壓力為動力，沒有問題可難倒你。

狗

財運較差，別對投資獲利一事抱有期望。

豬

有人向你求助切勿推搪，可收獲好人缘。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

何為貴？

中國人講的貴氣，例如一個人所帶的貴氣，其實很難解釋清楚的。按照算命師傅的說法，會看一個人的命格是否帶有官煞星等。有的話，而且為用神，就會說此命為貴格。

但是何為貴呢？其實，貴者，即是有權力之人。

富豪的命，會稱為富格。中國古代的富豪，是有錢而沒有權力，如今還是。因為各個政治家都會看緊哪位富豪想利用財力來奪取特權，富豪想奪取特權，並不容易，而特權永遠只屬於有權力的官員。

不過，有錢是可以買到權力的，古代的富豪會為自己的下一代買個九品芝麻官來做做。如今的民主選舉，如果沒有金錢後盾來造勢的話，選情便不容樂觀。所以富跟貴，很難分得開，官商勾結是正常現象。不接受的話，只是跟自己過不去。

爭權奪利，是社會的普遍現象，爭到權的，便是貴者。在中國傳統來看，貴格的命比富格的命來得強，這點我是認同的。