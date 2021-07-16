【串椒3姊妹】姻緣早注定！梅小惠攞咗周柏豪「第一次」

演暖男Oppa入晒屋的男神周柏豪突襲繽FUN星網節目《串椒3姊妹》，使盡渾身解數電暈一班「50+姐姐」梅小惠、曾華倩及江欣燕，他自爆與梅小惠「姻緣」早注定，對方堪稱是他生命中的「第一」，又稱曾獲曾華倩帶挈賺錢當正她是貴人，口甜舌滑冧爆「姐姐們」。雖然他氹女確有一手，但就笑言始終難敵「前世情人」，被囡囡Sonya食住！

周柏豪憑劇集《多功能老婆》暖男「浩田」一角冧盡萬千女士，同樣被迷倒的3姊妹為支持男神，特意自費買入其品牌的顏色Tee，着住錄製節目，令柏豪相當驚喜：「又感動又唔好意思」，並隨即送上品牌吉祥物、在《多》劇大受歡迎的「阿肥」貓星俠絕版公仔作回禮，相當有心。

雖然柏豪已為人父，但現年36歲的他面對一班「姐姐」即變「小鮮肉」，其中大他19年的曾華倩笑言：「我主持《430穿梭機》嗰陣你都未出世呀！」不過柏豪就表示對3位「姐姐」非常熟悉，當中與梅小惠最有淵緣，全因早在童年時已有一面之緣，他說：「我細個有次去尖沙咀，嗰陣我媽拖住我，你（梅小惠）就正面行過嚟，我媽話你，係我第一個見嘅明星，嗰時我大約4、5歲。」梅小惠即笑指：「重點係你媽當我係明星！」、「原來小惠姐姐喺你細細個已經種下我哋嘅姻緣！」與此同時，柏豪亦指在入行初期，已有機會與曾華倩合作，更被帶挈贏大錢：「我入行做過一個投資嘅綜藝節目，嗰陣我哋一組，贏咗成4萬幾蚊！」

講到演暖男入型入格，現實中柏豪同樣是一名暖男，入行前已與老婆拍拖的他，坦言老婆從未因其緋聞擔心：「反而係佢畀信心我，我做任何嘢佢都會支持我。」又指與老婆是在時裝店偶遇一見鍾情，後從交友網相認，才發現原來是鄰居，非常有緣。雖然老婆給予無限空間，但他就笑指生女後已「還清」：「依家冇嘢代替到我個女，所有嘢都淨係諗佢，我老婆15年都冇治過我，終於有個人治到我！」

繼暖男柏豪後，下一集就有「不老男神」張智霖（Chilam）殺到，記住留意7月23日《繽FUN星網》播出的《串椒3姊妹》！