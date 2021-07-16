細龜爆料︱與周星馳鬧翻內幕　萬梓良患躁狂症真相

藝人「細龜」黃一山與周星馳（星爺）合作無間，包括《逃學威龍》、《九品芝麻官》等經典作品，係90年代嘅回憶。細龜近年不時拍片講娛樂圈秘聞，今次就到萬梓良同星爺鬧翻內幕，更自爆當年因提及星爺而被萬梓良大罵。片中佢先介紹萬梓良，指後輩稱佢為「萬子哥」，貴為亞視一哥嘅萬梓良曾與無綫一哥嘅周潤發（發哥）齊名，因發哥轉戰拍電影，無綫重金禮聘萬梓良頂替台柱之位。

之後就講到萬梓良十分提攜周星馳，經常向導演推薦對方：「留意吓星仔，畀多啲機會星仔。」後來周星馳得到好多機會，對萬梓良亦非常尊敬，直到1989年劇集《他來自江湖》成為二人轉捩點，擔任男一嘅萬梓良，因被擔任男二嘅周星馳無厘頭搞笑演繹蓋過演技，外界講起《他》只記得周星馳，令萬梓良感到唔開心，逐漸患上躁狂症。

細龜以第一身重提當年為節目《娛樂新聞眼》採訪萬梓良，問到對於周星馳無厘頭風格有何評價，點知觸怒對方被大罵，但因體諒對方受躁狂症影響，先難以控制自己，最後為對方打氣：「希望萬子哥能忘記過去，重新振作，拍多些好戲給我們欣賞，萬子哥我們支持你。」