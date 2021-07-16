月入唔夠千三蚊　趙正錫曾因家境貧困獲免兵役

熱播韓劇《機智醫生生活》的40歲男星趙正錫，於2004年憑音樂劇《胡桃鉗》出道，曾拍攝電影《初戀築跡101》及劇集《妒忌的化身》，是被公認的好戲之人，他於2018年與拍拖5年的女歌手Gummy結婚，Gummy去年8月為他誕下B女，而趙正錫不時抽空陪妻子和愛女，是好老公和好爸爸，家庭生活幸福美滿的他，原來兒時家境貧困，更因為生活艱難而想過自殺。

節目《聽見傳聞》曾公開趙正錫的辛酸史，趙正錫的父親於2000年去世，當時只有20歲的他要獨力照顧年過六十的母親，當時收到入伍通知書的他以貧窮為由申請免除兵役，最後獲得批准，而當時財產為1,300萬韓圜（約8.9萬港元）及每月收入低於18萬韓圜（約1,240港元）方可獲減免兵役，可見趙正錫當時的生活的確十分艱苦。

趙正錫在出道初期曾談及過往的艱難時期：「我在20歲那年雖然想過自殺，因為沒有勇氣而沒有這樣做。」他之後與母親搬到很狹窄的單位生活，亦曾在仁川市永宗島做地盤工，而他雖然通過首爾藝術大學的考試，但就因為無錢交學費而被迫放棄，而他曾在受訪時公開自己的願望：「我每次見到媽媽都覺得好心痛，我的願望就是令家境變好和變得有錢。」認真孝順！

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