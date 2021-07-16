蔡健雅追求完美　被封「龜毛天后」

新加坡歌手蔡健雅（Tanya）的新歌《出走》MV，由台灣金曲獎得獎導演黃中平執導，曾與導演合作過的Tanya特別喜歡他鏡頭下的張力，今次《出走》特別採用慢動作鏡頭拍攝，將歌曲意境與時間連結，彷彿整個世界都慢了下來，她說：「打從疫情爆發，整個世界就變了，出走好像現在就是一種像只能做夢吧！」她希望大家能用自己的想像力去想像，這外面發生的事彷彿只是一場雷雨，出現彩虹的時候，大家就可以出門了。

MV中導演運用咖啡廳店員、客人、上班族等多位社會上的「小人物」由室內望向窗外的鏡頭，表現出人們對於屋外美好世界的渴望與希冀，親自演出的Tanya想告訴大家，其實她也是其中一員，被限制的出遊、被限縮的範圍都不能框限住我們對於世界的企求，只要我們願意翺翔，就沒有放棄振翅的理由，她說：「希望這次的音樂，可以帶給大家一些些安慰和溫暖。」

歌曲採用簡單的空心結他搭配弦樂四重奏，由於第一次編弦樂四重奏，錄音的時候她好緊張，追求完美的她錄音時現場要求樂手老師做了許多「微調」，差點被封為「龜毛天后」，即是太過吹毛求疵！