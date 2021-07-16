【全新夏日聯乘】茲曼尼GIORMANI x Hello Kitty梳化　低至76折！

【特約報道】踏入夏季，茲曼尼GIORMANI 首次聯乘 Hello Kitty 推出全新「GIORMANI x Hello Kitty 梳化」！今次聯乘系列用上Hello Kitty 限量特別版布藝款式，為您家居帶來多點少女味道，款式相當可愛，人見人愛，保證令您少女心大爆發！

茲曼尼GIORMANI更推出梳化優惠，過百款真皮梳化及布藝梳化低至76折，指定梳化款式更可享超抵價優惠，款款都坐感舒適，一於趁住今個夏日，揀張舒適梳化與Hello Kitty 迎接開心盛夏啦！

GIORMANI x Hello Kitty 梳化優惠

現訂購任何真皮梳化，Grade 1水牛皮系列可獲82折；Grade 2厚水牛皮系列及Grade 3厚黃牛皮系列則可獲78折； 而 Grade 4 特厚黃牛皮系列、Grade 5 半青全真皮系列及布藝梳化低至76折，布套更低至5折！想揀選心水梳化？茲曼尼GIORMANI提供超過100+ 梳化款式、200+皮布顏色任您選擇，更可按家中空間大小以及個人喜好自訂梳化尺寸及軟硬度，幫您慳位之餘更保證梳化舒適，盡情享受舒適的夏日時光。

【至抵價優惠 – BERNIE 7108 Grade 2厚水牛皮半真皮2.5座位儲物梳化】

#大眾化之選 現訂購BERNIE 7108 Grade 2厚水牛皮半真皮2.5座位儲物梳化，即享至抵價 $7,084！ 梳化數量有限，售完即止。

【超值價優惠 – SLIMWAY 7100 Grade 2厚水牛皮半真皮2座位梳化】

#小資必備 即日起至7月18日，現訂購SLIMWAY 7100 Grade 2厚水牛皮半真皮2座位梳化，即享超值價 $5,731！梳化數量有限，售完即止。

【皇牌推介78折 加送皮革清潔套裝乙套】

即日起至7月18日，惠顧指定CARINA I-IV 4045-4048 Grade 3厚黃牛皮半真皮3座位梳化或KALL 6586 Grade 3厚黃牛皮半真皮2.5座位雙彈鉸梳化，即可享78折優惠，再加送Hello Kitty 布藝抱枕一對 (約45cm x 45cm)。禮品數量有限，送完即止。

【舒適之選 至爽推介】

即日起，惠顧 DERLEN 6588 Grade 3 厚黃牛皮半真皮2.5座位雙電動彈鉸梳化，即可享至爽價 $13,547，慳: $ 3,733，數量有限，售完即止。