美顏「神器」水克非爾　港女台妹掀熱潮！

收身是女生一輩子的事業，但減肥方法千千萬，根據每個人的體質和生活習慣，都有各自要走的路。如果你未找到合適自己的方法的話，不妨參考近來網上大流行的排毒神器「水克非爾」（Water Kefir），。就連名人試過都大讚有效，而且據說還有美容的功效，最岩愛美一族！

多種功效

「水克非爾」是由克非爾粒製作而成的健康飲品，至今已有幾千年的飲用歷史，對人體有不同的好處。由於它內含豐富的活性益生菌，有助促進腸道的健康，改善便秘問題，從而達致收身及增強抵抗力的功效，適合沒有良好飲食習慣的人。

此外，克非爾粒含有大量的維他命B，包括維他命B1、B6及B12，亦含有鈣質及維他命K2，有助人體骨骼發展。此外，水克非爾的水除了可以用來飲用外，亦可以塗於面部或洗臉，有助去除臉上的老舊角質，同時有清除黑斑的功效。

做法簡易

坊間並沒有現成的「水克非爾」，想要嘗試就要自己動手DIY。把250ml的過濾水、1湯匙的糖（有機蔗糖或椰糖），以及1湯匙的克非爾粒倒入玻璃瓶混合，謹記玻璃瓶要預留三分之一的空間待其發酵。在室溫放置48小時後，隔開克非爾粒即可飲用，而餘下的克非爾粒可以加糖加水作二次發酵。如果仍有感太麻煩，亦可以買市面的克非爾粉混合牛奶發酵成有相似功效的奶克非爾。

飲用方法

剛開始飲用「水克非爾」時，腸胃較弱的人可能會出現腸胃不適的情況，如腸胃氣脹、肚瀉等，因此在一開始飲用時，要以每天半杯甚至四分之一杯開始，習慣之後才加至一天一杯。

【溫馨提示】

1.水克非爾」不適合孕婦飲用。

2.發酵完成後，必須放在雪櫃保存。

3.發酵時一定要用優質的玻璃器皿，不可使用金屬，如玻璃瓶蓋是金屬則要以保鮮紙隔開

4.克非爾粒在待用時，也要持續「餵糖」。