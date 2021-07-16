Out鎧淳！德國田徑女神出戰奧運　獲封全球最性感運動員

每屆奧運都會令一眾運動員成為網民焦點，特別係一班靚仔靚女，好似有「香港最美飛魚」之稱嘅歐鎧淳，多次代表香港出賽，上屆出戰里約時更獲封做「奧運最靚持旗手」，吸引全球注視！相隔4、5年，延期1年舉行嘅今屆東京奧運，雖然疫情關係令氣氛大減，但網民都冇錯過一眾運動男神女神，好似有「全世界最性感運動員」之稱、來自德國嘅Alica Schmidt最近就成為焦點，歐鎧淳都變「Out鎧淳」呀！現年22歲嘅佢係田徑好手，除咗擁有健美身材、最重要係佢嘅精緻五官，懾人電眼、瓜子面形、性感嘴唇，比模特兒更似模特兒，成功令佢引起大家關注，佢亦好識做不時喺社交網晒性感健康相，粉絲人數直線飆升，現時已坐擁超過185萬追蹤人數，勁過唔少當紅明星！

唔好睇佢得個樣，能夠代表國家出戰奧運就知佢咩料啦！佢曾代表德國奪得歐洲U20田徑錦標賽4×400米接力賽中銀牌，以及歐洲U23田徑錦標賽4×400米接力銅牌，而今次佢亦會參加4×400米接力賽，之前試過做多蒙特球會體能教練，相信屆時一定會成為全球焦點！

雖然佢有晒成為明星嘅條件，而且必定大有「錢」途，去年曾傳出被雜誌睇中，邀請佢拍攝火辣慾照，但冇拒絕咗，醉心運動場冇轉行想法，即使疫情下訓練受影響，但佢日常依然維持高度運動到林中跑步，對自身要求非常高。而早前佢就興奮喺社交網宣布出戰奧運好消息，直言係夢想成真，唔少網民都戥佢開心，話到時一定會捧佢場呀！

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