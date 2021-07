「宇宙最強」甄子丹現在正為荷里活新片《殺神John Wick》第4集開工,和美國影星奇洛李維斯(Keanu Reeves)聯盟抗敵,昨日(15日)他在社交網上載短片,並留言:「Do u know what I'm thinking on this off day?」(你知道我在休息日時想甚麼嗎?)雖然他一直未有透露在哪裏開工,但短片已洩露其行蹤,原來他正身處德國柏林。

短片拍下甄子丹在不用開工時的當地生活日常,見他在街頭漫步,以及在公園跑步練氣外,又在露天餐廳開餐,期間更特意到蒂爾加滕公園(TIERGARTEN PARK),參觀「貝多芬-海頓-莫扎特紀念碑」。甄子丹可謂文武雙全,自小在母親影響下習武外,更受父親的薰陶及啟發下,學習古典鋼琴,所以是次參觀這個紀念碑更別具意義。不少網民包括來自德國的粉絲,紛紛留言說「葉問」甄子丹駕臨柏林,感到十分意外及驚喜,更留言:「你令柏林更美!」、「我希望在柏林見到你!」