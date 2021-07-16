日常好習慣　養出女神美腿

每個女生都希望擁有一雙美腿，可是腿的比例是天生的，有些人天生就是筷子腳，但有些人卻因為種種因素而導致雙腿出現贅肉，令腿形望落欠佳。其實即使先天不足，但線條卻可以後天養成，只要從生活習慣做起，加以悉心護理，要打造女神美腿絕對不是夢！

小改善大進步

只要在日常生活中改變一些小習慣，就能輕鬆擺脫肉肉腿。

1.不要久坐不動

避免久坐不動，否則下半身血液循環會不好，令雙腿容易浮腫。

2.注意走路姿勢

不當的走路姿勢，會令小腿變得粗壯。所以日常應避免拖着鞋子走，因為鞋子貼着地面擦地，會給小腿增添額外的壓力，久而久之小腿就會變得粗壯。另外，掂腳尖走路會令腿肚贅肉增加，而外八或內八字走法，亦會導致腿部肌肉用力不一，朝一側發展，影響腿部線條美。

3.不可蹺腳坐

「不可蹺腳坐！不可蹺腳坐！不可蹺腳坐！」這一句真的很重要，要說3次。長期蹺腳坐會令脊椎歪掉、骨盆變大，腿部血液循環不暢通，久而久之形成籮蔔腳。

4.保持挺胸站立

站要有站相，首先要向「彎腰駝背」的壞習慣說拜拜，然後時刻提醒自己挺胸站立。只要保持這站姿，雙腿線條就不易走樣。

5.動起來、不可懶

每天20分鐘睡前抬腿、20分鐘拉筋、20分鐘空中踩單車，有助修腿和減少小腿贄肉囤積。

6.多按摩雙腿

按摩能改善腿部血液循環，並有效消除水腫及加快腿部脂肪燃燒。

7.多泡熱水澡

可利用熱水浸泡雙腳10分鐘，然後用毛巾包覆一會兒，便能改善下半身的血液循環，令雙腿顯瘦。

8.拍打腿部

這不是自虐，卻對於長時間坐辦公室的女生大有好處。一眾OL不妨趁工作空檔，多拍打自己腿部（怎樣拍都行），就能加快腿部血液循環，改善腿部浮腫問題。

9.晚上穿美腿襪

晚上穿上能提升小腿肌、為膝蓋上方部位施壓的美腿襪，有助消水腫和修美腿。

白滑護理雙管齊下

不少美體專家都說過，腿部保養比臉部保養更加困難。因為腿部的血液循環較臉部慢，所以許多後天出現的印痕和黑色素沉澱都很難消失。除了倚賴醫學嫩膚美白一途，日常在家也要有毅力的為雙腿去角質和美白，才能重拾白滑美腿。

1.多吃美白食物

白菜、洋葱、蘿蔔、粟米、士多啤梨及檸檬等都是美白功效良好的食物，尤其粟米中有豐富胱胺酸可以阻擋紫外線，而士多啤梨、檸檬等更含有大量維他命C，堪稱是天然的美白聖品！

2.去角質、脫毛

打造白滑美腿的第1步，首先是去除肌膚面層多餘的毛髮和角質，完成後肌膚看起來自然會加倍顯白！

3.補濕、美白

乾燥龜裂的雙腿絕對會扣掉不少分，大家要時刻做好補濕程序之餘，也要多塗美白產品，擊退腿部肌膚的暗沉色素。如果想美腿效果更佳，不妨每晚睡前為雙腿進行淋巴按摩，配合塑腿的按摩產品，幫助排出體內囤積水分。