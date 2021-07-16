慳家天后愛行善　安室奈美惠捐錢怕被話博宣傳

43歲日本跳舞天后安室奈美惠，2018年9月正式告別樂壇，結束長達26年的舞台生涯。安室引退後神隱近3年，其名字近日再度見報。原來她獲日本政府頒發「紺綬褒章」及獎杯，表揚她為公益慷慨捐獻，捐款金額至少超過1500萬日圓(約105萬港元)。

安室自小在單親家庭長大，她就讀小五時陪朋友參觀跳舞學校時，被校長睇中其跳舞天分，卻因家貧付不起學費，獲准以特別生身份免費入讀，於是她每星期3日都徒步1個半小時來回學校受訓。

成為樂壇天后後的她，雖然身家超過億億聲，然而她生活並不揮霍，私下愛穿大型連鎖服裝店的平價時裝，但對行善捐錢卻絕不手軟，2005年曾透過聯合國兒童基金會，向印度洋大地震受災的兒童捐款1000萬日圓(約70萬港元)，2018年9月家鄉沖繩慈善兒童組織捐款200萬日圓(約14萬港元)。

安室向來為人低調，她於2011年日本發生311大地震後，秘密向日本紅十字會捐款5000萬日圓（約352萬元港元）賑災，其後卻被傳媒公開，令她一度擔心會被外界誤會借行善搏宣傳。