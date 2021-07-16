難得一露！D奶楊冪胸壓全場　周雨彤疑「解放乳頭」

內地一線女星楊冪近年因工作多多，開始被指有疲態，惟昨日（15日）她在上海出席時尚活動時，連換兩套騷胸晒腿的性感晚裝，親自爭番一口氣，一洗「殘冪」之名！在行紅地氈時，她以黑白色拖尾裙上陣晒白滑長腿，盡顯霸氣，之後在場內換上另一套金色Deep V「辣妹裙」，將其完美激凸身材表露無遺，「大冪冪」再現，「胸猛」的氣勢驚艷全場，「殘冪」變「辣冪」，更引來大批網友留言：「老婆辣辣的！」、「要了命了！」、「我就是饞楊冪的身子！」。楊冪的工作室也有發布兩輯寫真相，雖然「辣妹裙」那輯明顯「收火」，未有集中其身材，不過卻把「筷子腿」玩得出神入化，把雙腿擱在枱上，野艷及誘惑，共冶一爐！

同場出席的女星還有吳謹言、林允、周筆暢及周雨彤等，其中周雨彤也成為網民焦點。現年26歲、憑內地劇《從結婚開始戀愛》而人氣爆升的周雨彤，為近年常令網民熱議的「紙片人」！身高1.67米、體重94磅的周雨彤因骨架不錯，被指是「行走中的衣架」外，更指她是「骨感美」的代表，雖然身材平平無奇，撐不起低胸裙，但一樣有性感的味道。昨晚以背心低胸裙上陣的她，更被網民猜測她跟周冬雨一樣響應「解放乳頭」運動，全程真空上陣！另外，林允以型格全黑西裝示人，被力讚帥氣逼人，「#林允超A連體西裝」成為熱搜，不到五小時，閱讀及討論量超過5100萬！