自創Love U手勢｜黎明鄭伊健合體「打走」疫情

男神鄭伊健昨晚（15日）擔任黎明（Leon）「Talk & Sing紅館演唱會」表演嘉賓，方力申、姚子羚、蘇麗珊等圈中好友捧場。Leon變身「手勢王」自創全新示愛手勢，用手指做圓圈動作放在眼睛前，表示「人群之中我只看到你」，全場冧爆！而伊健就表示2003年二人合作電影《雙雄》後，沙士隨之退去，寄望紅館合唱後疫情馬上消失，Leon即與他擊掌叫好！

談到當年合作電影，伊健表示有兩件事最深刻：「你記唔記有一場戲喺條好靚嘅隧道拍？嗰度係化糞池，當時沙士好犀利，喺咁嘅環境拍攝我好驚，但你好淡定，嚟到仲笑住同我打招呼。當時我心諗：『我哋一齊拍戲，佢都唔驚，我唔使驚。』」Leon笑笑說：「其實我唔知嗰度係化糞池，拍晒返屋企先知道。」全場爆笑。

之後伊健又讚Leon好有紳士風度：「當年我哋都好鍾意車，有一日我揸咗架車到片場，Leon話想睇吓，我畀條車匙佢隨便玩，佢打開車門無即刻上車，而係坐低，雙腳喺車門外拍拍鞋底先至踏入車廂，因為佢唔想整污糟架車，好有紳士風度，好有禮貌。大家要學呀，好加分㗎！」Leon自言一直都有這個習慣。伊健又說：「當年我哋拍完套戲，疫情就消失，希望今次我哋第一次紅館合唱之後，疫情盡快消失。」Leon立即與他擊掌叫好，然後他們背對背Chok住合唱《友情歲月》，全場揮動螢光棒大合唱。