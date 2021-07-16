優質靚料炮製歐陸菜單

想炮製出色香味全的菜式，除講究師傅的烹調技巧和漂亮的擺盤，還有是選用優質的食材，近日有歐陸餐廳，標榜選用靚料炮製新派的高級菜式，部分更是限定菜單，讓大家一嘗高級的歐陸美食。

限定菜單

澳洲除了各式各樣水上活動，當地還有不少美味的食材，中環The Murray Hong Kong的歐陸餐廳Popinjays和食品供應商Waves Pacific合作，由即日起至7月25日推出5道菜的限定菜單，當中選用多款澳洲食材入饌。包括有惹味的烤費裏曼圖章魚、布里斯本山谷橡木煙𤋱鵪鶉、「ACQUERELLO」意大利飯、慢煮6小時和牛肋骨和62%黑朱古力松露，加指定價錢還可配澳洲葡萄酒，讓菜式加添不同的風味。

食材料理一條龍

近年坊間開設了不同的高級食材店，琳琅滿目讓人看得眼花撩亂，客人可以買回家慢慢煮。但自問廚藝不精又不想浪費食材，還是將煮食大任留給大廚。上環的Meat The Sea集食材店和餐廳於一身，店內堅持選用可持續發展的產品，有多款時令的歐洲食材選擇。早前餐廳部分終於開放堂食，主廚選用自家進口的食材來烹煮多道歐陸菜式，如近期正值荷蘭鯡魚和青口當造，餐廳新推傳統荷蘭鯡魚配生洋葱、酸瓜和白酒蒸荷蘭鮮青口配雜菜，其他菜式還有各款生蠔、原條鯛魚雜菜配白奶油醬或松露牛油醬、北荷蘭蒙達濃味芝士黑松露雜菌寬扁麵配火箭菜沙拉和龍蝦海鮮湯等選擇，邊吃邊請教大廚買食材或烹飪貼士，一舉兩得。