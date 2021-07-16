周末好節目　逛市集撐本地品牌

每逢周末，大家都會搵市集行吓，發掘吓本地手作家新品或本土品牌等，齊齊撐本土創作。

心靈療愈之旅

「集Hub Market」於7月16日至18日舉行全港最大身心靈盛的「Soul Summer Market」，召集包括能量療愈、水晶力量、占星命理、禪修冥想、心靈探索、情緒密碼、靈性健康、花茶飲食、花藝植物、身心靈飾物及手作等相關元素品牌及手作家，帶來一次療愈洗滌心靈之旅。場內有近100檔與身心靈相關的攤檔，更設多個工作坊，包括能量、藝術、刺繡、塔羅占卜體驗、地母石、園藝工作坊等，為大家注入能量迎表挑戰。此外，大會邀請到本地藝術家Sandy Wang為市集設計主題插畫及其中一個打卡位，場內更會展出12幅Sandy的最新畫作（展期由7月16日至8月12日），主題以12星座為藍本，無論色彩或者筆觸都盡顯其一貫風格。場內特設「心靈小屋」，大家可以於小屋內打卡留下屬於市集的回憶；大家亦可以於場地內的休憩區稍作停留休息，為繁忙的生活暫緩一下。

詳情：

Soul Summer Market

日期：7月16日-18日（周五至周日）

時間：中午12時至下午8時

地點：觀塘偉業街133號三樓Inspire Hub全層

集多元素玩意

喜歡逛市集的都知D2 Place每星期都會舉行市集，今個星期就有《夏之咩嗎劇》，雲集本地插畫家與多個手作作品，好似魔法蠟燭、Henna彩繪、手工香薰杯蠟等；仲有飲飲食食小攤檔，好似手工啤、手作美食等。主打手工啤的@beerholics2020也會在市集擺攤位，除帶來多款各地手工啤酒外，還會舉行Tasting Workshop，啤酒迷就不要錯過了。此外，如對Henna彩繪有興趣的話，Malic就帶來Henna及Jagua兩種顏料為大家作Live Painting。而主打傳統韓式手工蠟燭的一人工作手工蠟燭小店Sosousoul則帶來人氣的掌心石造型蠟燭及多款香薰杯蠟和擴香石等。

詳情：

夏之咩嗎劇

日期：7月17日-18日（周六及日）

時間：下午1時至8時

地點：D2 Place一期2樓The Space