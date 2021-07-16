E300 Cabriolet Facelift開篷升呢
2021年07月16日 16:00
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新E300 Cabriolet新增四種新車色選擇，包括High-Tech Silver、Mojave Silver、Graphite Grey Metallic和拍攝車身上的Patagonia Red (Designo)。（胡振文攝）
平治（Mercedes-Benz）E-Class Cabriolet ，最近也隨着車系步進小改款周期，進行一次自我提升。不單止外觀和內裝配備加入新設計元素，更動力系統注入48V EQ Boost輕混能技術，並將MBUX多媒體系統升級至最新版本。全新E300 Cabriolet雖說是小改款，但車上升級改動一點也不少。究竟改咗啲乜，一齊睇睇。
這些升級配備，加埋沿有的標準配備，為E300 Cabriolet 帶來智能及人性化的舒適開篷旅程。
規格表
車型：雙門四座位開篷車
引擎：直四渦輪增壓連 EQ Boost
容積：1,991c.c.
最大馬力：258hp/5,800~6,100rpm
最大扭力：370Nm/1,800~4,000rpm
驅動：前置引擎、後輪驅動
傳動：9G-TRONIC自動波
0~100km/h：6.6秒
車身體積：4,844×1,860×1,430mm（長×闊×高）