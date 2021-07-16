E300 Cabriolet Facelift開篷升呢

平治（Mercedes-Benz）E-Class Cabriolet ，最近也隨着車系步進小改款周期，進行一次自我提升。不單止外觀和內裝配備加入新設計元素，更動力系統注入48V EQ Boost輕混能技術，並將MBUX多媒體系統升級至最新版本。全新E300 Cabriolet雖說是小改款，但車上升級改動一點也不少。究竟改咗啲乜，一齊睇睇。

這些升級配備，加埋沿有的標準配備，為E300 Cabriolet 帶來智能及人性化的舒適開篷旅程。

規格表

車型：雙門四座位開篷車

引擎：直四渦輪增壓連 EQ Boost

容積：1,991c.c.

最大馬力：258hp/5,800~6,100rpm

最大扭力：370Nm/1,800~4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC自動波

0~100km/h：6.6秒

車身體積：4,844×1,860×1,430mm（長×闊×高）