棄用指定髮型師！任賢齊西門町搵「姐姐」剪髮

被封做隔離天王的任賢齊，在疫情期間因工作關係，已經隔離過多次，最近再一次因為工作，小齊從台北飛去上海隔離，破晒紀錄隔離8次。因為新電影要演僱傭兵，反正要剪到頭髮很短，但他竟然棄選一向用開的有名髮型師，刻意四處尋回從前大學時幫他剪頭髮的姐姐，他在社交網寫道：「疫情之下，生意難做，各位同學要剪頭髮，支持一下這位『姐姐』的店。」

隨即發布去剪髮及重裝備上機的短片，影片中可以看到親民的小齊一如過往無架子，戴個漁夫帽口罩出行到台北西門町尋姐姐的店，他表示已經20多年沒找姐姐剪頭髮了，大學時都是姐姐幫他剪髮，當那老姐姐見到他開心得不得了，應該是沒想到小齊是這麼念舊的人吧。

剪了一個超短寸頭的小齊笑道：「現在帶着這個可能新造型，準備去工作啦。這個頭，自然而然看起來就很兇的樣子！」鏡頭一轉，已經看到他重裝備在機場，跟小蟲老師一同出發飛去上海隔離。

小齊亦非常細心，為蟲哥準備了上機的大部分裝備，畫面可見台灣機場非常之靜，幾乎空無一人，小齊上機前都祝福工作人員，大家平安健康。他又在社交網自嘲：「齊哥一出，誰與爭鋒，隔離天王再次出動。第8次隔離！謝謝所有為對抗疫情努力付出的工作人員們！我們用樂觀積極的正能量，去面對漫長艱辛的過程！加油。」