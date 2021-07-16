黃榕面試被鬧喊　花姐無辜：我唔知佢係邊個

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今日即場報名，節目監製「花姐」黃慧君與未來女團的經理人戴穎（Wing）都有現身。花姐指Wing以前也是從事發掘新人的工作，2年前她擔任MIRROR經理人時，高層魯庭暉曾向她推薦Wing，雖然當時未成事，但令她們成為好友。問到是否因為她不想應付女團，故今次交由對方負責？她坦承：「我對女性係有偏見，我我唔識揀普遍人鍾意嘅女仔類型，咁對組成女團係唔好，其實我面試嘅出席率好低，因為覺得自己坐喺度無用。我睇唔到巿場鍾意咩女性，我只係睇到乞唔乞人憎，我最憎人扮可愛、扮可憐同扮無知。」

另外，講到早前藝人黃榕參與面試時被鬧到喊，Wing指是花姐愛的表現，花姐就解釋：「其實我唔知佢係邊個，佢放低寫真集，我覺得個節目唔係要賣弄，唔需要用呢啲嘢去吸引我哋，而且佢跳唱都唔好，佢成40歲人如果有心參加應該準備好啲，但佢態度好好，我哋點鬧佢，佢都係笑住，我當刻係好心痛佢。」問到若自稱MIRROR粉絲是否即被淘汰？她表示並不排斥她們，但要看她們參加的目的，希望想找渴望加入娛樂圈的人，而不是為追偶像。

對於有人投訴面試安排混亂，面試前一天至被通知取消，花姐即時認錯：「我知道同事打畀參賽者話取消，因為我太多嘢講同不停鬧人，搞到面試超時，但之後都有約番啲人嚟面試，不過有啲報名都冇機會面試，因為今次收到4000幾份報名表，真係見唔到咁多。」問到今次女團人數？她指仍未有定案，要看參賽者質素，又開玩笑指若比賽過後沒有人值得簽，屆時會安排自己出道。