全民造星IV｜參賽者唱許廷鏗歌即被Foul

藝人梁祖堯（阿祖）與許廷鏗（Alfred）以導師身份出席今日（16日）的ViuTV選秀節目《全民造星IV》即場報名探班，2人有份面試參賽者，他們笑言今日似觀音借庫的狀態，Alfred坦言就算是朋友來參加也要排隊。

2人表示稱已面試了4、5日，由朝9至晚7，感覺非常漫長，Alfred稱部分參賽者質素高，笑言當下已想指點她們，阿祖就指想認識她們真性格，但有些人卻戴着假面具。問到會否因為選女團而對她們的評語較為手下留情？2人均表示不會「就住就住」，Alfred認為女生反而比男生更硬淨，至於對本身是藝人的參選者會否較嚴苛？他說：「我哋都有問佢哋嚟參選嘅目的係想畀人重新認識定係想更有人氣，好多都話係想忘記之前個身份，令人重新認識，咁我哋今次都係想組一個新女團。」阿祖謂見到不少熟悉面孔，但不代表有着數，又講到參賽者面試時有些表現會即時死亡：「擦鞋即死，如果想喺某方面討好我哋會即死。」Alfred透露有參賽者唱他的歌《青春頌》作面試就出事：「首歌唔容易，加上男仔同女仔個Key唔同，我唔知佢係咪出於取悅我個心態去揀歌啦！但佢係畀我哋淘汰咗。」阿祖稱有人衝着來見姜濤的心態來參加，這些人連面試機會也沒有。