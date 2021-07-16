193胞妹郭嘉盈參加《造星IV》：入選要靠實力！

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今日即場報名，大會安排17名已獲安排面試的參賽者跟傳媒見面，當中有不少熟悉面孔，包括「火雞姐」丁可欣、「193」郭嘉駿的胞妹郭嘉盈（Michelle）、余潔滢、口罩小姐12強佳麗倪安慈等。

193妹妹有着數？

郭嘉盈受訪時被問到是否受哥哥193鼓勵來參加，她說：「我自己想嚟參加，之後同佢講，佢同家人都好支持，佢話冇損失。（有冇問佢有咩秘訣應付花姐？）冇講，可能遲啲先問。（有冇信心入圍？）盡力做好自己，我鍾意唱歌，但冇學過，之前有去惡補吓。（哥哥講晒好大膽，佢有冇叫你大膽啲？）佢話做自己，我同佢一樣都係比較直嘅人，唔會收收埋埋。」至於會否覺得身為193妹妹有着數？她認為可能會有較多回響，但入選始終要靠實力。

丁可欣參加的無綫節目《盛．舞者》正在熱播，她稱事前有通知無綫會參加ViuTV比賽：「有溝通，最重要係互相尊重，參加兩個比賽都係想追夢。（你經驗多較有優勢？）緊張都係一樣緊張，有經驗係有少少優勢，希望有更多進步，自己仲有好多不足。」