前亞姐李芷菱晒南北半谷寫真　獲亞視高層送花

2018年亞洲小姐李芷菱去年出推出慈善寫真集，但遇上疫情爆發書展停辦，結果搞到今年「捲土重來」。今午她悉心打扮，超性感露「南北半球」現身書展站台，獲一眾好姐妹范莎莎等，以及亞視高層陳偉傑等現身支持，並送上紅玫瑰祝福。期間吸引大批龍友爭相拍照，場面熱鬧。

談到今次出書，李芷菱表示約售出二千餘本，又指自己年來一直繼續宣傳工作，談到陳偉傑即場認購100本，她自言感動不已，至於加印與否，則視乎書展銷售情形。問到明年會否再出書，以及性感尺度時，她表示：「我都有諗過嘅，如果再出希望係類似工具書咁，可以展示我嘅才華，好似畫畫咁，但其他細則我仲未有概念。」

談到與亞視合約，她表示一直會繼續合作，不過對於收入及曝光等問題，她死撐謂：「同亞視合作唔係講錢，係爭取曝光，而且我有做直播平台，另外有收入。（收入好過亞視？）係，不過都唔穩定，每個月都唔同。（亞視冇乜節目喎。）都努力轉型，嚟緊要做多啲網上直播嘅嘢。」對於今年亞姐開始招募工作，李芷菱表示身邊有很多朋友有興趣參加，自己亦會引薦。