旅遊新趨勢！專家教路上太空、去歐洲最醒貼士

【營業資訊】受新冠肺炎疫情影響，喜歡出外旅遊的朋友這一年多時間幾乎只能留在香港，但最近旅遊界卻有不少好消息！維珍集團（Virgin Group）旗下太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）早前成功利用自家太空船團結號（VSS Unity）將創辦人布蘭森（Richard Branson）送上太空到達無重力狀態並順利回航，令平民上太空旅行終於成真。美麗華旅遊作為維珍銀河委任為太空旅遊香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及台灣唯一指定銷售代理旅行社，大家可報名未來太空旅遊的座位，一嘗乘坐太空船的滋味。另外歐洲重新開放國際旅客，香港居民只要持有完成疫苗接種或冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明便可免隔離入境。一於找來美麗華旅遊總經理李振庭（Alex Lee），為大家送上前往太空及歐洲的旅遊貼士！

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獨家銷售 太空旅程

喜歡看科幻片的朋友，總會希望能親身飛往太空，感受一下無重力狀態及觀賞不一樣的風景。而維珍銀河推出的太空旅遊便可滿足上述願望， Alex稱太空旅遊早在2009年已接受報名，現時單單香港已有9位旅客報了名準備飛上太空，究竟整個過程如何進行呢？Alex謂由於旅客並沒有像太空人般接受長期訓練，所以機程不會太長：「由起飛、升空、逗留太空直到降落，整個旅程歷時約兩個多小時，而升上100公里高的太空後旅客於機艙內可享受4至5分鐘的無重狀態自由飄浮，並可透過觀景窗遠望地球。」由於是旅遊性質並非升空任務，Alex稱毋須有鐵人般的體格：「100位旅客當中，基本上99位都可順利升空，整個流程會以舒服、開心為出發點。」而且當回到地球後，更會特別舉行成功升空的宴會及頒獎。

雖然太空旅程費用為US$250,000（約HK$1,950,000），但對於其發展前景，Alex抱有相當的信心：「飛機成功發明初期亦有很多人不看好前景，但隨着百多年的發展，飛機變得十分重要，現時更可以在機上用餐、睇戲，甚至沖涼。以今時今日的經濟環境，太空旅遊普及化應該比昔日飛機普及來得更容易，更有研究指出太空旅行對將來經濟發展及年輕人就業會有極大貢獻，並有公司想透過員工去太空旅遊來提升品牌前衞創新的形象呢。」

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德瑞兩國 免除隔離

至於想在地球旅行的朋友，歐洲部分國家於6月起陸續對香港等地方解除入境限令，例如德國及瑞士兩國只要起飛前有48小時內的核酸檢測證明，便可直接入境免除隔離之苦。美麗華旅遊為此推出兩國的深度之旅，Alex透露7月便有一團成行出發：「香港人生活緊張，多年來出外旅行減壓已經成為生活一部分，早在上年暑假已不斷有旅客詢問何時有旅行團出發。」而Alex更謂疫情後旅客對歐洲團的要求有不少改變：「之前流行一口氣暢遊4至5個歐洲國家，但考慮到現時會有封關的可能，所以現時行程只會遊覽單一國家。並且更偏好以獨立包團形式出發，只要兩個家庭的人數便可成行，避免了跟陌生人同團，將感染的憂慮減至最低。」在疫情影響下，甚至令住宿及行程亦有所調節：「之前旅客偏好住在市中心的大酒店，現時則愛遠離市區的小酒店，就算交通不便也冇所謂。而且有客人要求加插行山行程，輕輕鬆鬆行2、3小時兼賞沿途美景，並在大草地享受野餐樂趣。」旅客如已完成接種疫苗，取得血清抗體測試陽性結果，於德國及瑞士回港後其強制檢疫期會縮短至7天，而美麗華亦會為旅客提供一條龍服務，行程完畢抵港前會安排旅客於當地醫務化驗機構或機場核酸檢測中心進行自費核酸檢測，亦會為客人預訂指定檢疫酒店，讓出遊更放心。

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太空之旅

太空專線：3960 0382

德國10天深度之旅（EWMM10）

出發日期: 8月14日，9月4、18日， 10月9、23日

行程：走遍德國古堡之路、浪漫之路、黑森林之路、阿爾卑斯之路，去德國「最高山峰」楚格峰大雪山、巴登巴登、狄的斯湖、新天鵝堡、林島、「世界文化遺產」符茲堡著名主教宮、慕尼黑因格爾施特購物村 Ingolstadt Village Outlet等，安排湖區一邊野餐一邊Chill，欣賞綠草湖水景色，深度暢遊德國。

團費：每位$15,999起（德國漢莎航空往返）

瑞士10天深度遊（EWSS10）

出發日期: 8月13日，9月10、24日

團費：每位$23,499起（瑞士航空往返）

行程：去瑞士欣賞出塵脫俗美景，到訪「阿爾卑斯大都會」聖莫里茲，欣賞秀麗山巒景色；探訪故事《飄零燕》海迪的故鄉馬恩菲特，欣賞綠意盎然的田野風光；坐吊車遊覽「世界文化遺產」阿萊奇冰川；坐冰河列車沿途欣賞溪谷、高山、草地，變化多端的風景。

美麗華旅遊

網址：hkmiramartravel.com

報名熱線：8200 2299

Whatsapp：6973 8380