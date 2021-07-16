張馨月玩空中瑜伽騷身材　疫後同林峯補擺婚禮

藝人林峯的太太張馨月人氣急升，最近愛上空中瑜伽 運動的她，穿上白色貼身運動衫，在空中展示出各種超高難度動作，將完美無瑕的身材在空中呈現，「倒奶」、「側瀉」令人嘆為觀止，網友大叫「天仙下凡」，她說：「空中瑜伽初體驗。喜歡健身，只因那短短一個小時真正屬於我自己，用心體會當下。跟着張馨月一起來健身。（瑜伽本意：結合和聯合，把身、心、神，也就是自我身心神結合的過程。）」

對於有指她下嫁林峯時未獲舉辦婚禮，至今惹來不少閒言閒語，她解釋說：「最主要的原因是因為疫情，婚後一個月我就懷孕了，也是疫情最嚴重的時期，現在寶寶都已經出生快一歲了，我的心思都在我的家庭，我自己喜歡做的事上面，婚禮有沒有我真的沒所謂。」

懶理被嘲「逼婚」

對於早前在內地節目《妻子的浪漫旅行5》加插了穿上婚紗獻唱環節，再被指是「逼婚」行為，她表示不介意旁人的冷嘲熱諷：「因為兩個人感情好，家庭幸福，女兒健康快樂成長才是最重要的，所以我並沒有催過婚禮一事，但是我想讓林峯看到我穿婚紗的樣子，想給他一個驚喜，對我來說婚禮可以不辦，婚紗必需得穿（說我節目裏逼婚的，法律上我倆已經是夫妻了，我逼甚麼。）」

她又為老公講好說話：「對我老公而言，注重儀式感的他，婚禮必需要有的，所以他想說疫情好些了，希望能夠在這兩年內可以辦我們的婚禮，畢竟香港還沒有通關，太多因素。」